Picucci: "Mastella voleva mio ritorno in giunta: ho detto no" L'ex assessore: "Mi ha contattato ma non ci sono le condizioni"

No di Picucci a Mastella. O almeno questo è l'annuncio che arriva dall'ex assessore al Commercio attraverso i social. Dopo l'addio dei giorni scorsi alla Giunta infatti Picucci ha rivelato di essere stato contattato da Mastella per tornare sui suoi passi, ma di aver rifiutato: "Il Sindaco ha chiesto di rivedere la mia decisione e mi ha chiesto di ritornare in Giunta. Nonostante l'incarico di assessore per chi fa politica sia estremamente gratificante, nonostante le deleghe che ho ricoperto siano state e sarebbero state importanti, ritengo che non ci siano le condizioni che possano portare ad un ripensamento. Non è una questione di poltrone, è una questione di chiarezza nei rapporti politici e prima ancora personali.Come si usa dire in qualche gioco televisivo: RINGRAZIO, RIFIUTO E VADO AVANTI!"