Mastantuono: "Comunali, Benevento chiamata alla svolta" Il partito dei renziani, “suona la carica” in vista del prossimo momento elettorale

“La città di Benevento sarà chiamata, nel prossimo mese di maggio, ad un appuntamento di svolta, di cambiamento. Italia Viva sarà presente con un ruolo da protagonista”.

Cinzia Mastantuono, vertice provinciale del partito dei renziani, “suona la carica” in vista del prossimo momento elettorale di rinnovo del Consiglio comunale del Capoluogo.

“Italia Viva è disponibile al dialogo, al confronto. Senza preclusione alcuna. Stiamo da mesi lavorando sul territorio al fine di entrare in interfaccia con tutte le sue espressioni e tutte le sue sfaccettature, tentando di approfondirne le criticità, guardando alle possibili vie di crescita. Questo percorso ci vede quotidianamente impegnati e questo “lavoro” saremo lieti di condividerlo con le forze attualmente già impegnate nelle sedi istituzionali cittadine così come con le varie espressioni della società civile. Penso agli imprenditori, penso alle donne.

“Italia Viva” sarà felice di aprirsi al confronto su idee e programmi – insiste Mastantuono – convinta di come il ragionamento allargato e condiviso, vero sale della democrazia, possa essere la base essenziale per costruire un nuovo progetto di città. Entusiasmo, amore per Benevento: questo è l'unico requisito che auspichiamo potrà animare quanti vorranno intraprendere un discorso comune.

E, con esso, il desiderio di dare una svolta all'inerzia di questa città, ricca di storia e, potenzialmente, di un grande futuro. Ma che deve, necessariamente, liberarsi di logiche che la stanno zavorrando da decenni. E che ne stanno limitando – chiude Cinzia Mastantuono - ogni percorso di sviluppo”.