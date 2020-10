"Benevento Futuro' sia punto di partenza per amministrattive" Il commento dell'esponente di 'Noi Campani': bene manifesto Cives

“Desidero ringraziare l’amico Ettore Rossi per avermi invitato alla presentazione del documento ‘Benevento Futuro – Manifesto per una città più coesa, solidale, innovativa e felice’. A lui vanno i miei complimenti per l’importante lavoro che porta avanti con ‘Cives’, un luogo dove si percepiscono un grande impegno civico e un profondo amore per la città”. Così Gianfranco Ucci, segretario cittadino di Noi Campani.

"Un documento - aggiunge - strutturato su idee forti che vedono Benevento e i suoi cittadini al primo posto. L’attenzione è, infatti, rivolta alla tutela e alla valorizzazione del territorio: dall’innovazione alla sicurezza, senza tralasciare turismo, sviluppo economico, cultura e rilancio delle aree interne. Sicuramente una raccolta di proposte serie e concrete, partorite dalle menti di profondi conoscitori del nostro territorio e al tempo stesso consci delle sue difficoltà. La stesura del manifesto ha coinvolto diverse figure, contando anche sull’esperienza di professionisti capaci e competenti. Il risultato che ne è derivato fa riflettere: chiunque abbia a cuore il futuro della città non può non condividere le tematiche affrontate. Così come ha sottolineato nelle conclusioni il presidente Roberto Costanzo, questo manifesto e il suo contenuto devono diventare dei punti cardine per coloro che si impegneranno al rinnovo del Consiglio Comunale di Benevento nella prossima primavera. Incontri seri come questo - conclude Ucci - sono fondamentali per poter individuare la strada migliore per lo sviluppo di Benevento”.