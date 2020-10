Maglione: "Biodigestore? Bene Asi, dicano no anche gli altri" Il deputato: "Perplesso per silenzio assordante sul tema dei consiglieri regionali"

Pasquale Maglione, deputato del Movumento Cinque Stelle, interviene ancora sulla vicenda del biodigestore dopo il No di Asi, sollecitando un parere di contrarietà anche dei consiglieri regionali sanniti e degli enti istituzionali: "Apprendo con piacere che il presidente del Consorzio ASI di Benevento Luigi Barone esprimerà formalmente agli uffici regionali competenti, il proprio parere contrario rispetto alla realizzazione del biodigestore e del termovalorizzatore a Ponte Valentino. Le perplessità di chi si diceva contrario al progetto, in primis il M5S, sono state purtroppo confermate dalle rilevazioni dello studio del professor Francesco Pepe, del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio, a cui va il nostro ringraziamento per la professionalità e la sollecitudine con cui ha fornito lo studio che il Consorzio gli ha commissionato.

I ricercatori ci danno conferma dell’incongruenza rispetto a diversi parametri. Non solo infatti l’impianto sembrerebbe collidere con il Piano territoriale di coordinamento, ma anche con gli obiettivi inclusi nel nuovo Pacchetto Economia Circolare, che vuole incoraggiare un uso quanto più esteso possibile dei prodotti e dei materiali, contenendo l'impatto sull’ambiente e supportando una crescita economica in chiave ecologica.

Alla luce di rilievi tecnici che certo non possono essere tacciati di parzialità, invito ancora una volta tutti gli enti che sono contrari al progetto, a far pervenire le proprie osservazioni agli uffici regionali entro il 12 dicembre. Al contempo aggiungo che continua a lasciarmi perplesso l’assordante silenzio sul tema, da parte dei due consiglieri regionali eletti in provincia. Suggerirei loro di mettere da parte le rispettive convenienze politiche e piuttosto di puntare a lasciare il segno in una battaglia di civiltà e di giustizia per la nostra provincia e le nostre eccellenze agroalimentari".