Barone (Asi): "Fermare corsa a tamponi: è diventato business" Il presidente Asi: "Bisogna farli a chi ha sintomi, non in massa a chiunque"

Un appello per le aziende, è quello che arriva dal presidente della zona Asi di Benevento: "Un nuovo lockdown, non sarebbe sopportabile dal mondo produttivo e commerciale, darebbe il colpo di grazia all'economia del Paese, sarebbe distruttivo e ne usciremo sconfitti sotto ogni punto di vista. Bisogna invece fermare la corsa ai tamponi, che ormai stanno diventando un business per i laboratori, è necessario fare tamponi solo a coloro che presentano sintomi non farlo in massa a chiunque. E' necessario inoltre obbligare tutti all'uso delle mascherine al distanziamento sociale e a quei piccoli accorgimenti che ci permettono di tenere sotto controllo la curva dei contagi. Il terrorismo psicologico serve a poco, crea solamente disagi e panico nella gente, il passo dal lockdown alla morte di migliaia di attività commerciali e industriale è breve se non si comincia a fare le cose per bene".