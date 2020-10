"Bene la decisione dell'ASI, ma attenzione resti alta" La nota del consigliere Provinciale del Partito Democratico Giuseppe Antonio Ruggiero

"E' importante che l'ASI, dopo lo studio effettuato dall'Università del Sannio, abbia preso atto dell'impossibilità di realizzare a Ponte Valentino un impianto per il trattamento di 110.000 tonnellate di umido con annesso termovalorizzatore. Le enormi problematiche idrogeologiche dell'area e la totale assenza di una logistica legata all'impianto erano talmente evidenti che aver scomodato l'Università per un parere significava aver generato uno chiaro sperpero di denaro pubblico se non fosse stato che la spesa di tutto questo era a totale carico del proponente. Adesso l'attenzione va rivolta al procedimento amministrativo ancora in essere presso la Regione Campania, dove ci attendiamo di leggere le criticità che evidenzieranno le aziende del consorzio ASI, i pareri dell'autorità di Bacino certamente sopportati dall'ufficio ambiente della Provincia di Benevento, che da subito ha espresso una valutazione negativa verso l'impianto per gli enormi problemi idraulici legati ad un'area di confluenza fra due fiumi, Calore e Tammaro".

Questo l'appello del consigliere provinciale in quota Pd e sindaco di Foiano di Val Fortore, Giuseppe Ruggiero che poi aggiunge: "Se per l'impianto di San Nicola Manfredi abbiamo assistito all'espressione di un parere estremamente negativo da parte dell'Arpac, è evidente che un analogo parere dovrebbe giungere anche per l'impianto di Ponte Valentino. Mi lascia perplesso il fatto che l'iter stia andando avanti nonostante l'Energreen non abbia chiarito le modalità di connessione sia alla rete elettrica che per la consegna del biometano alla rete Snam. Ci auguriamo che l'ATO rifiuti, perennemente sprovvisto di piano, evidenzi almeno il cumulo di impianti in autorizzazione nel Sannio e che inoltre il Comune di Benevento faccia seguire ai proclami 'silenziosi' una chiara dichiarazione di diniego per le competenze ambientali, paesaggistiche ed urbanistiche che le norme gli assegnano".