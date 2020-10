Esami avvocato, Lonardo scrive al Ministro Bonafede Nuovo intervento della senatrice in merito alle prove per l'abilitazione alla pratica forense

Nuovo intervento della senatrice Sandra Lonardo in merito agli esami per gli avvocati. L'esponente del Gruppo Misto in Senato, in una nota, ha scritto della Giustizia: “Gentile Ministro Bonafede - scrive Lonardo - torno a scriverle in merito alla sempre più conclamata esigenza di far svolgere, per la prossima sessione d’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, prevista per il mese dicembre, unicamente la prova orale. Nella drammatica situazione di emergenza che stiamo vivendo, è impensabile anche solo immaginare che i tantissimi giovani candidati possano trascorrere tre interi giorni, chiusi nei diversi padiglioni adibiti per lo svolgimento delle prove scritte. Ricevo quotidianamente centinaia di richieste e segnalazioni in tal senso, non ultima quella, inviatami stamani da una ragazza siciliana, peraltro figlia di una persona immunodepressa e, pertanto, ancora più preoccupata e sensibile al rischio del contagio".

Nella nota, pertanto, la senatrice chiede un provvedimento "che - ribadisce - ritengo ormai debba andare nell’unica direzione possibile, per assicurare la tutela dei candidati dal rischio da contagio da Covid 19 e, al contempo, non precludendo loro la possibilità di abilitarsi alla professione”.