Maglione: gli sciacalli sono quelli come il sindaco Mastella Il deputato del Movimento Cinque Stelle: strumentalizzate misure per salvaguardare salute italiani

"Gli sciacalli. Sono quelli, come il Sindaco Mastella, che in un momento di crisi pandemica mondiale strumentalizzano le misure volte a salvaguardare la salute degli Italiani dall’alto della loro insipienza amministrativa".

Il deputato del movimento cinque stelle Pasquale Maglione attacca il sindaco Mastella.

"In alcuni casi - prosegue - tacere, anche nel rispetto di coloro i quali sono chiamati a nuovi sacrifici, sarebbe un dovere soprattutto per chi si definisce politico di lungo corso.

Purtroppo, se la politica viene interpretata unicamente come uno strumento per garantirsi un reddito di politicanza per se stessi e i propri congiunti, è chiaro che non si ha contezza del senso delle istituzioni e del ruolo che si ricopre.

Capisco benissimo che le nuove misure possono essere pesanti da sopportare da chi già ha fatto notevoli sacrifici ma sono necessarie per salvaguardare vite umane.

Nelle prossime ore verrà emanato un decreto per sostenere economicamente chi verrà penalizzato da questo nuovo DPCM.

Tutto è perfettibile ma in questo momento è necessario la condivisione e la responsabilità e soprattutto la civiltà.

Sono solidale a tutte le categorie interessate dalle nuove restrizioni e sono fermamente convinto che il Governo debba sostenerle.

Detto ciò, dimostriamo ancora una volta il profondo senso civico e la maturità per affrontare questa nuova sfida contro l’assalto di questo nemico invisibile.

Un ringraziamento a tutti quegli amministratori che invece di strumentalizzare ogni cosa, testa bassa, sono al fianco dei loro cittadini".