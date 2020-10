Maglione (M5S): "Si convochi la conferenza dei Sindaci" "Regione ancora una volta sta dimostrando di voler utilizzare il Sannio come una dépendance"

"La sanità locale è in forte difficoltà, e ora, dopo mesi di reiterate richieste agli amministratori locali e al Governatore De Luca da parte del M5S, finalmente i primi si stanno risvegliando da un prolungato torpore e chiedono pubblicamente un intervento a supporto delle strutture sanitarie della nostra provincia". Questo l'allarme lanciato dal deputato del Movimento 5 Stelle, Pasquale Maglione che spiega: "Il governo fino ad ora ha effettuato uno stanziamento complessivo di circa 9,5 miliardi, per rafforzare la rete ospedaliera, garantire la dotazione di personale, strumenti e mezzi al sistema sanitario, alla protezione civile e alle forze dell'ordine per assistere le persone colpite dalla malattia e per il contenimento dell'epidemia. Nello specifico per il riordino della rete ospedaliera sono stati stanziati 1,4 miliardi di euro, per il potenziamento dell'assistenza territoriale 1,2 miliardi per il 2020 e sono state inoltre effettuate 20.000 assunzioni nel sistema sanitario nazionale e adottate misure straordinarie per il reclutamento di personale.

Alla luce di questi importanti investimenti, emergono tutte le gravi negligenze del governatore De Luca che, ancora una volta, ha trascurato il Sannio, acuendo ulteriormente le già critiche condizioni del nostro sistema sanitario. A questo punto - scrive il deputato sannita -, invito i primi cittadini della provincia a convocare la Conferenza dei Sindaci e a esprimere una richiesta ufficiale alla Regione Campania, in cui si facciano presenti i bisogni specifici del territorio. De Luca ora deve assumersi la responsabilità di assicurare gli standard minimi di assistenza sanitaria anche riconvertendo alcune strutture esistenti - così come richiesto anche dall’unità di crisi regionale - come gli ospedali di Sant’Agata dei Goti e di Cerreto Sannita, per evitare che il ‘Rummo’ si saturi, cosa che del resto già sta avvenendo".

"È arrivato il momento - conclude - di fare sintesi sulle richieste utili per il territorio affinché le stesse arrivino con forza alla Regione che, ancora una volta, sta dimostrando di voler utilizzare la provincia di Benevento, come una dépendance per altri territori. Quindi, ripeto, si convochi quanto prima una conferenza dei Sindaci affinché il territorio sannita faccia sentire in maniera collegiale e compatta la propria voce".