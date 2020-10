Pd: "Sostegno alle famiglie e attività in difficoltà" Si è riunito mercoledì in videoconferenza il coordinamento cittadino del partito democratico

È tornato a riunirsi, mercoledì 28 ottobre, il coordinamento cittadino del Partito Democratico, in modalità videoconferenza, nel rispetto della normativa anticovid e delle direttive nazionali del Partito.

"La discussione - viene evidenziato all'indomani dell'incontro - si è incentrata, inevitabilmente, sulla crisi sanitaria ed economica e sulle

gravissime conseguenze per la nostra città e per la nostra provincia: è stata ribadita l'urgenza di sostegno alle famiglie ed alle attività più in difficoltà e la necessità di attenzione per l'incremento delle disuguaglianze, anche e soprattutto sociali, che si stanno

evidenziando. Per tal motivo, il coordinamento ha apprezzato la proposta formulata dai consiglieri comunali Di Dio e Delli Carri di istituire un tavolo permanente per la gestione dell'emergenza Covid, suggerendo tuttavia l'integrazione con una sorta di comitato tecnico

e scientifico locale, che possa affrontare e proporre soluzioni ritagliate sul territorio. Si è discusso anche delle difficoltà operative e di gestione cui stanno andando incontro, giocoforza, le autorità sanitarie locali. In proposito c'è grande preoccupazione anche per il

sostanziale blocco dell'attività ordinaria, cioè non legata strettamente all'emergenza covid, che ha purtroppo tempi di attesa molto lunghi.

Ultimo punto all'ordine del giorno, il tesseramento al Partito per l'anno 2020, ancora in corso. Chiunque voglia iscriversi, o rinnovare l'iscrizione, può rivolgersi direttamente al coordinatore cittadino Giovanni De Lorenzo, che sarà al partito almeno un pomeriggio a

settimana o recarsi in sede dal funzionario Angelo Vitale, componente dell’ufficio provinciale adesioni".