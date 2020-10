Giglio (FdI): assurdo divieto di 'festeggiare' Halloween Contro la disposizione varata dal Comune di Benevento

"La questione sollevata dal sindaco in merito il divieto di indossare maschere di Halloween rasenta l’assurdo. Può sembrare banale ma è una questione di liberta individuale che diventa sempre più vulnerabile. Il Comune dovrebbe pensare a soluzioni economico-sanitarie serie invece di rincorrere queste chimere demagogiche".

Così Domenico Giglio di Fratelli d’Italia. "Se nell’orario consentito - prosegue Giglio - usando tutte le misure di sicurezze prescritte e magari vestiti dai loro personaggi Disney preferiti si accompagnano i nostri figli a mangiare un gelato o un panino, non si lede nessuno ma anzi si darebbe ossigeno alle aziende locali e si smorzerebbe un po' il clima di paura che da mesi stiamo subendo. Un divieto del genere non ha ragione sanitarie, in che modo la maschera aumenterebbe il rischio sanitario? Siamo ancora a Benevento o Pyongyang nella corea del nord? Un'amministrazione può dirmi come vestirmi?

La salute che dobbiamo difendere non è solo quella polmonare ma anche quella mentale e questo clima di paura non aiuta se sommato ad assurdi divieti. La domanda che mi pongo è: dobbiamo combattere il virus o la felicita?".