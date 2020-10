Licenziamento Nardone, l'ira del M5S e Confsal Maglione: "Atto grave". Il sindacato: "Sdegno per la decisione"

Movimento 5 Stelle e il sindacato Confsal funzioni locali di Benevento criticano duramente la decisione del presidente della Provincia di Benevneto, Antonio Di Maria, di licenziare il Segretario generale della Rocca dei Rettori, Franco Nardone.

"Il licenziamento del segretario generale della Provincia – scrive in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle, Pasquale Maglione - da parte del presidente della Provincia, al netto del mandato fiduciario, è un atto grave considerando le dichiarazioni rese dallo stesso Di Maria. Secondo il presidente infatti il rapporto con Nardone si è incrinato a causa della condotta del segretario che ha la colpa di aver impugnato degli atti amministrativi. Come se il suo ruolo, quello appunto di segretario e responsabile per l’anticorruzione per conto dell'Ente non fosse quello di sorvegliare anche su eventuali storture degli atti prodotti dall'amministrazione”.

Anche la segreteria provinciale della Confsal tuona contro la decisione del numero uno della Provincia ed esprime “sdegno per la decisione e per le modalità ed esprime solidarietà e sostegno umano e sindacale al dottore Nardone” ritenendo il provvedimento illegittimo”. Sulle vicende la Confsal annuncia anche “una denuncia alla Corte dei Conti, ai dipartimenti della Funzione Pubblica e Finanze e all'Autorità Nazionale Anticorruzione al fine di fare accertare, eventuali illegittimità e difformità sugli atti adottati dall'Amministrazione Provinciale”.