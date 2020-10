A Benevento nasce circolo cittadino di Fratelli d'Italia Presidente di "Benevento centrale" è Domenico Giglio

"In questo clima di incertezza abbiamo voluto osare un gesto di creatività per tenere in vita la "fiamma" che illumina il cammino. Nasce il circolo beneventano di fratelli d’Italia.... "Benevento centrale". Ad annunciarlo è Domenico Giglio che spiega: "Cercheremo di dare voce a gli invisibili, alle istanze della città, affrontando temi sociali e culturali".

Presidente del circolo è Domenico Giglio, Alfonso Muscetti vicepresidente e presidente onorario Nicola Santamaria. "Visto il periodo particolare di difficile riunione per motivi sanitari, chiunque voglia far sentire la propria voce può contattarci nelle pagine social Facebook e Instagram 'Circolo fratelli d'Italia Benevento centrale".