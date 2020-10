Noi Campani, il neo presidente Paola Panella ringrazia "Mi impegno a proseguire il competente e proficuo lavoro svolto dal mio predecessore Martignetti"

"Onorata della recente nomina a presidente cittadino del Movimento “Noi campani”, rivolgo un commosso ringraziamento al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, al Segretario provinciale Molly Chiusolo, al Presidente provinciale Domenico Parisi, al Segretario cittadino Gianfranco Ucci, al Consigliere regionale Luigi Abbate, ai Consiglieri comunali ed alla Segreteria tutta per il prestigioso incarico conferitomi, che cercherò di onorare con il lavoro, silenzioso e quotidiano".

Così il neo presidente cittadino del Movimento Noi Campani, Paola Panella. "Ringrazio - prosegue - altresì il mio predecessore, Alfredo Martignetti, recentemente designato al meritato incarico di Assessore al Comune di Benevento, di cui mi impegno a proseguire il competente e proficuo lavoro svolto, al fine di consolidare ed alimentare la crescita del movimento in previsione delle future sfide che lo attendono. Ringrazio inoltre i componenti del Comitato cittadino per le numerose attestazioni di stima rivoltemi, donne ed uomini con cui avrò il privilegio di collaborare e la cui appassionata opera sarà sicuro abbrivo per il conseguimento degli obiettivi futuri che il Movimento e la città di Benevento meritano.

A tutti rivolgo l’augurio di buon lavoro con l’auspicio di guardare al futuro con sempre maggiore ottimismo e con l’impegno e la consapevolezza che anche nelle difficoltà di oggi, riusciremo, uniti, a raggiungere gli obiettivi di domani".