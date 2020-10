Ospedali, Maglione: "Richiesta Mastella è solo propaganda" Il deputato del Movimento 5 Stelle attacca: "occorre atto amministrativo”

"Invece di sottoscrivere documenti politici che non hanno nessuna valenza amministrativa, Mastella dovrebbe esercitare il proprio ruolo da presidente della Conferenza dei Sindaci, convocando l’assise, e redigendo un atto formale di richiesta di attivazione dei presidi ospedalieri da inviare al presidente della Regione, con l'avallo di tutti gli amministratori della provincia, e non solo quelli compiacenti verso il suo partito".

Così il deputato del Movimento Cinque Stelle Pasquale Maglione sulla proposta che arriva dal partito dell'ex guardasigilli, Noi Campani, di riattivare l'ospedale di Cerreto e con quello di Sant'Agata farne centri per la lotta al covid.

"Dispiace - prosegue - vedere che tra i firmatari della richiesta che - ripetiamo non ha alcun valore amministrativo - ci sia anche quella del presidente della Provincia, Antonio Di Maria, che in virtù del ruolo istituzionale che ricopre, dovrebbe invece sollecitare Mastella a convocare l’organismo istituzionalmente deputato ad agire in questioni di interesse provinciale, cioè la conferenza dei sindaci. Da chi, come Mastella, si vanta spesso di essere politico di lungo corso, ci si aspetterebbe maggiore concretezza e non la solita improvvisata e inconcludente propaganda politica".