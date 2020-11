Mastella: "Sarà Natale malinconico, ma chiusure inevitabili" "Luce in fondo al tunnel non è vicina ma servono altri sacrifici. Io difenderò gli anziani"

Non c'è alternativa alle chiusure. Così Mastella sui social: "Responsabilità e resistenza questa è la formula di convivenza con un virus drammaticamente brutale . La luce in fondo al tunnel non è vicina ; vivremo un Natale ed un capodanno malinconici .Alle misure di contenimento del Covid , rigide certo , non ci sono alternative . Comprendo quanto sia difficile accettare un’ altra chiusura , dopo aver fatto investimenti per rispettare tutte le regole che L’ epidemia imponeva , ma alternative non ce ne sono. Solo così la convivenza col virus sarà meno feroce . Dobbiamo fare ancora dei sacrifici in attesa del vaccino che ormai sappiamo arriverà . Quantio agli anziani ,rispetto alle sciocchezze umane e costituzionali che leggo , né difenderò i diritti ad ogni costo . Certo dobbiamo riguardarci di più noi anziani ma nessuno pensi di esiliarci dalla vita"