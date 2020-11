Parente: "Gioverà personalità e professionalità di Lampugnale" Il consigliere comunale sulla nomina dell'imprenditore sannita alla Piccola Industria regionale

"Formulo i migliori auguri di buon lavoro a Pasquale Lampugnale che ieri è stato eletto presidente della Piccola Industria di Confindustria Campania". Così il consigliere al comune di Benevento, Renato Parente, che aggiunge: "Sono certo che la personalità e la professionalità di un giovane imprenditore come Lampugnale gioverà alla realtà economica locale composta perlopiù da piccole e medie imprese che necessitano di innovazione e di infrastrutture materiali ed immateriali per poter concorrere ad armi pari sul mercato nazionale. La marginalità del nostro territorio, gli scarsi collegamenti viari e una esasperata burocratizzazione hanno penalizzato e scoraggiato, negli anni, il mondo produttivo locale che ha sempre dovuto lavorare duro per imporre e rafforzare la propria identità. Una situazione, purtroppo, resa ancora più difficile dalla recente crisi che sta facendo eco alla pandemia da Covid-19". "Ecco perché - conclude Parente - sono convinto che una guida sannita in un organismo regionale, frutto anche di un grande lavoro di squadra da parte della Confidustria locale, rappresenti per il Sannio un passo fondamentale per avviare azioni misurate sul territorio e per il territorio".