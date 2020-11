Reale: "Asl ripristini bollettino covid su base comunale" L'esponente di Forza Italia: "Pochi casi eppure struttura andata in affanno".



L'esponente di Forza Italia, Antonio Reale, chiede all'Asl di ripristinare il bolletino dei dati covid su base comunale, non lesinando critiche ai vertici dell'azienda sanitaria: "Noto, con un certo disappunto, che l'Asl di Benevento non comunica più le variazioni dei contagi, dei ricoveri e delle guarigioni per singolo paese, ma diffonde soltanto, peraltro a tarda sera un bollettino generico con i casi del giorno. Non capisco il motivo per cui si debba abbandonare un modello che fino ad ora ha funzionato, tra le poche cose che in Asl hanno funzionato in questo periodo, spiace dirlo. Tra tamponi evanescenti, file chilometriche e cittadini chiusi in casa a oltranza, in una situazione in cui tuttavia, la provincia di Benevento ha un numero di casi che oscilla tra l'1 e il 2 per cento di quelli che si registrano giornalmente in Campania, i vertici Asl dovrebbero fornire diverse spiegazioni ai cittadini.

Naturalmente la critica esula dal lavoro che quotidianamente medici e infermieri portano avanti sul campo: a loro la mia stima e la mia gratitudine".





Reale poi rilancia la richiesta del sindaco di San Lorenzo Maggiore di creare più punti nel Sannio per i tamponi: "Conoscere tuttavia il dettaglio dei casi su base comunale permette ai cittadini di aver maggior contezza di quanto sta accadendo, così come alle istituzioni (è chiaro che un sindaco conosce la situazione del suo comune, ma sarebbe opportuno conoscesse anche quella dei comuni confinanti e così via).

Pertanto chiedo che l'Asl ripristini già da oggi il bollettino su base comunale, e che venga preso in seria considerazione l'appello del sindaco di San Lorenzo Maggiore a creare più punti in cui effettuare i tamponi per sgravare la sede di via Mascellaro".