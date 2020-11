Mastella: "Umorismo nero Salvini su covid Campania: vergogna!" "Chieda scusa. Nella Lega il senatore era uno solo: Bossi"

"Fare umorismo nero sulle vicende del Covid in Campania dà la misura mediocre della qualità umana e politica del Sen. Salvini. Chieda scusa ai campani. Quanto ai dati ed alle classificazioni, occorre il massimo di trasparenza da parte degli organi preposti, non per sfiducia nei loro confronti, ma per evitare di ascoltare le stupidate contro i campani del Sen. Salvini. Nella Lega, il senatore era uno solo: Umberto Bossi. Capisco che lui avrebbe voluto che tutti i colori italiani fossero verdi, ma non è stato così e non sarà così”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.