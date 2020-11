Lonardo: "Blocco fiscale non può essere limitato solo a zone" "Le difficoltà sociali ed economiche sono dovunque"

“Il blocco fiscale non può essere limitato solo alle zone rosse, ma va esteso a tutto il territorio nazionale perché le difficoltà sociali ed economiche sono dovunque". Così in una nota la senatrice Sandra Lonardo inoltre ribadisce: "Occorre dare certezze e velocità per il ristoro. Il sacrificio lo stanno sopportando tutti. E poi, come si fa a darlo a zone che prima si colorano di rosso e, magari, successivamente, prendono un altro colore. La politica non operi divisioni inopportune e ingiuste - conclude Sandra Lonardo - tanto più che questa volta il virus è nazionale”.