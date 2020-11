Congedi parentali, Lonardo: "Posizione Governo ingiusta" "Pronta a presentare alcuni emendamenti"

"Se ci sarà data la possibilità di discutere in Senato i provvedimenti del Governo che riguardano le mamme lavoratrici, presenterò alcuni emendamenti. Essi riguarderanno i congedi parentali a favore delle mamme o dei padri impegnati nella cura dei figli, causa chiusura della didattica in presenza non solo nelle aree rosse". Ad annunciarlo la senatrice del Gruppo Misto, Sandra Lonardo che in merito commenta: "La posizione del Governo mi appare francamente contraddittoria ed ingiusta".

Poi, dall'esponente sannita un nuovo invito a rispettare tutte le misure: "Per il resto, mi pare che la situazione sanitaria stia superando tutti i livelli di guardia", sottolinea Lonardo che ricorda "il grido di allarme lanciato dai nostri medici, di famiglia e ospedalieri, che va tenuto nella debita considerazione, imponendo ad ognuno di noi un po’ più di responsabilità per quanto riguarda i comportamenti personali. Solo così - conclude Sandra Lonardo - potremo, forse, fare un Natale più familiare”.