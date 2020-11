Forza Italia: "Ristori? Prima quelli dell'alluvione" Calabrese e Carpinone: "Attendiamo ancora quelli degli eventi calamitosi del 2015"

Con molta felicità gli imprenditori, anche quelli sanniti, apprendono che il Governo “ristorerà” relativamente alle "perdite determinate dalla crisi epidemica.

Peccato che, da queste parti, si attendano ancora gli altri ristori. Ovvero quelli legati all'alluvione di Ottobre 2015”.

Così Giovanni Carpinone e Pasquale Calabrese, rispettivamente Coordinatori dei Dipartimenti “Industria ed Artigianato” ed “Agricoltura” in seno al Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento.

“Non si vuol fare polemica, non si vogliono porre in essere sterili critiche.

Riteniamo, però, che è difficile pretendere serenità dagli imprenditori, al grido “andrà tutto bene”, se chi preposto ancora non “salda” le spettanze vecchie, ormai, di cinque anni.

Circa un mese addietro è caduto il quinto anniversario dell'alluvione che ha colpito Benevento ed una ampia fetta della provincia sannita.

Ebbene, nonostante il lasso di tempo intercorso, vi sono ancora aziende, pure del settore agricolo, che non sono state ristorate, in parte o in toto.

Aziende che si sono rimesse in piedi con le loro uniche forze.

Aziende che, con sacrificio, hanno tutelato la loro posizione e quelle dei dipendenti, diventando loro stesso “ammortizzatore” sociale. Perchè, senza il loro impegno economico – avessero dovuto attendere quello statale – in tante avrebbero chiuso i battenti e altrettante famiglie sarebbero restate prive di sostentamento.

Per questo invitiamo i parlamentari che rappresentano il nostro Sannio, nelle sfere regionali e nazionali, ad adoperarsi in una duplice direzione: in primo luogo chiudere il cerchio apertosi nel 2015 e, ancora, adoperarsi affinchè le misure economiche promesse nel corpo dei vari Dpcm non restino lettera morta.

Si faccia presto perchè, adesso – chiudono Carpinone e Calabrese - la grande sfida è quella contro il tempo”