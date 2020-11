Ciccopiedi: "Mastella fa di tutto per chiudere negozi" L'esponente di Forza Italia: "Sembra che le attività del centro storico siano un nemico"

“È dal giorno del suo insediamento che Clemente Mastella e la sua corte hanno individuato nei commercianti e nelle attività del centro storico un nemico da abbattere! Forse perché colpevoli di non averlo votato o forse perché si vogliono favorire altri luoghi, per altri interessi. Prima lo stupido divieto di transito per le biciclette, poi l’installazione delle telecamere e l’inasprimento della ZTL, poi ancora le continue limitazioni ai locali della cosiddetta movida. Oggi la scusa è il COVID. Mastella paventa limitazioni d’accesso e zone rosse, Corso Garibaldi, Via Traiano, Piazza Roma. Insomma quei quattro esercenti che provano stoicamente a resistere lui vuol farli chiudere! Le zone rosse, le limitazioni non possono essere stabilite senza che sia previsto un adeguato indennizzo!!! Se lo metta bene in testa, il quasi ex sindaco di Benevento e grande alleato delle catene commerciali e degli e-commerce. Forse è il caso di modernizzare lo storico simbolo mastelliano, via il campanile dentro logo di Amazon” - Cosí Leonardo Ciccopiedi, Responsabile organizzativo di Forza Italia in provincia di Benevento.