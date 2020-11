Iacovella: "Ma Ruggiero cos'ha fatto per i rifiuti?" Il presidente Ato replica al consigliere provinciale

Arriva la replica di Iacovella, presidente dell'Ato rifiuti, al conislgiere provinciale Ruggiero: "A cadenza settimanale assistiamo alle farneticanti dichiarazioni del sindaco di Foiano V.F in relazione alla gestione rifiuti nella provincia di Benevento.

In qualità di Presidente dell’Ente d’Ambito non posso tacere all’ennesimo attacco di chi dovrebbe fare solo silenzio.

In corso di accertamento, sembra che tra i comuni inadempienti in relazione ai pagamenti con le quote sia proprio presente il comune retto dallo stesso Ruggiero.

Pertanto, nessuna morale.

Inoltre, giova precisare che con decreto n.6 del 3 marzo 2017 l’allora presidente della Provincia Ricci decretava il Consigliere Provinciale Ruggiero delegato alle Politiche Ambientali- Politiche Energetiche- Bilancio –Reticolo Fluviale, periodo antecedente di un anno e mezzo l’incendio che devastò lo Stir di Casalduni, sommerso da 16.000 tonnellate di rifiuti e con una società provinciale, la SAMTE che accumulava circa 20.000.000 di euro di debiti, dovuti anche ai mancati pagamenti dei comuni.

In questo anno e mezzo quali attività, ha posto in essere il consigliere delegato alle politiche Ambientali Ruggiero?

Credo francamente nulla.

Sono disponibile ad accompagnare il consigliere Ruggiero per un tour allo Stir e verificare come è stato gestito negli anni antecedenti l’incendio".