De Ieso: "Pd in confusione, difende scelte Governo" "Come si fa a difendere una scelta che penalizza il Sannio?"

“Il Pd sannita non solo è schizofrenico ma anche in evidente stato confusionale. Come si fa a difendere assurde scelte nazionali che hanno penalizzato oltremisura il Sannio?”. A chiederlo è il coordinatore enti locali di Noi Campani, Mauro De Ieso, che replica alla segreteria provinciale dei Democratici. “Ancora una volta i Democrat locali prendono le distanze dal Presidente De Luca che, come il Sindaco Mastella, ha da settimane chiesto misure univoche nazionali e anche sulla scuola ha condiviso una linea di chiusura per evitare il contagio”, aggiunge De Ieso che prosegue: “È sinceramente assurda la posizione del Pd locale. Invece che unirsi alle rivendicazioni del Sindaco Mastella che ha chiesto per il Sannio la corretta fascia, visti i contagi attuali, alzano il tiro dicendo che è cosa buona e giusta il Sannio in zona rossa come Napoli. Pur di contraddire il Sindaco Mastella e il Presidente De Luca, fanno prevalere gli interessi di un miope localismo partitico invece che difendere gli interessi del territorio. Siamo alla follia. Un Sannio che ha meno di 1.700 contagi per i Democratici è normale che sia in zona rossa così come Napoli, Milano e Torino, creando disagi alla popolazione e ulteriore crisi a tutte le attività commerciali e artigianali”. A proposito della scuola, il coordinatore enti locali di Noi Campani spiega: “La chiusura delle scuole e di alcune zone hanno rappresentato misure per evitare ulteriori contagi ed è cosa diversa dalla zona rossa generale. Siamo tutti impegnati, con Mastella in testa, per evitare il contagio e i numeri di Benevento e del Sannio ci danno ragione grazie soprattutto alla responsabilità dei cittadini sanniti che, però, con il provvedimento del Governo si vedono costretti ad una zona rossa che non meritano”. Il Partito Democratico locale appare maggiormente interessato a future campagne elettorali piuttosto che a difendere veramente con assoluta serietà e responsabilità, in questo particolare e difficile momento, i cittadini del Sannio. Per fortuna esiste Noi Campani che svolge appieno la funzione di difesa degli interessi del territorio".