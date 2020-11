"Purghe" in Asi: Ruggiero interroga Di Maria Interrogazione del consigliere provinciale sulla cacciata di Margherita Giordano

Fanno ancora discutere le estromissioni in Asi di Di Maria. Riguardo quella di Margherita Giordano, il consigliere Ruggiero ha presentato un'interrogaziione: "Il sottoscritto Giuseppe Ruggiero, in qualità di consigliere provinciale e, quindi, componente dell’organo sulla base dei cui indirizzi vengono effettuate le nomine dei rappresentanti della Provincia presso altri enti e organismi, con la presente, chiede al Presidente della Provincia, Sig. Antonio De Maria, di riferire, chiarire e precisare nella sede istituzionale, nei modi previsti dal vigente Regolamento del Consiglio provinciale e in ossequio ai principi della trasparenza e del buon andamento dell’azione amministrativa, il percorso logico-giuridico che ha portato la S.V. a disporre la revoca dell’incarico di rappresentante della Provincia in seno al Consiglio generale del Consorzio per l’Area di Sviluppo nei confronti dell’Avv. Giordano Margherita.

Tanto in considerazione del fatto che l’atto di revoca è, di fatto, privo di fondamento giuridico ed immotivato, atteso che il motivo delle invocate “mutate condizioni politiche” non è ravvisabile nel caso di specie, anche alla luce delle dichiarazioni pubbliche rese alla stampa dalla dottoressa Giordano (“..la mia nomina rientrava in un’intesa con un’area politica che lo ha sostenuto …”).

Si evidenzia come la revoca possa essere effettuata qual’ora vi sia un’agire in contrasto con gli indirizzi dettati dalla Provincia di Benevento, evento che al momento non si riesce a ravvisare ravvisa".