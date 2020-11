Regione e amministrative, Maraio (Psi) e Mastella a colloquio Il segretario nazionale a sostegno per la ricandidatura del 2021 di Mastella

Le ricadute sul territorio e l’esigenza di affrontare nel migliore dei modi la pandemia, dando le giuste risposte alla collettività. questo al centro del colloquio telefonico avvenuto questa mattina da il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio e il segretario politico di Noi Campani, Clemente Mastella per analizzare una serie di problematiche, partendo dall’emergenza Coronavirus. "E’ stata affrontata, inoltre, la questione dell’avvio della legislatura regionale dove i consiglieri di Noi Campani e del Psi appartengono allo stesso gruppo consiliare e delle prossime elezioni amministrative". Il segretario nazionale del Psi Maraio ha espresso a Mastella tutto il proprio sostegno per la ricandidatura a sindaco di Benevento, "impegnando - spiega il sindaco Mastella - sin d’ora il Psi ad allestire una lista in una coalizione che sia di riferimento del governo regionale appunto con Mastella sindaco. I due segretari hanno convenuto sulla necessità di continuare il dialogo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi".