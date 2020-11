Crisi wedding, emendamento di Ricciardi e Amitrano (M5S) Indotto in crisi a causa della pandemia. Sostegno a operatori coinvolti nel commercio bomboniere

"La filiera del wedding ha conosciuto un calo di fatturato superiore all'80% rispetto agli anni passati, con un danno di oltre 20 miliardi di euro da Nord a Sud. Parliamo di un settore che conta ben 203.000 attività in tutto lo Stivale e che assorbe 600.000 lavoratori".

Così in una nota la senatrice Sabrina Ricciardi (M5S) e il deputato Alessandro Amitrano (M5S), artefici dell'emendamento per la filiera del wedding penalizzato ampiamente a causa della pandemia.

"Purtroppo, il lockdown - scrive senatrice sannita Ricciardi con il collega Amitrano - ha costretto a cancellare migliaia di feste civili e religiose, lasciando senza lavoro gran parte degli operatori dell'indotto. Pertanto abbiamo lavorato ad un emendamento al decreto Ristori che prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore del comparto wedding. Una prima buona notizia è che il decreto ‘Ristori Bis’ ha accolto parte della proposta emendativa, prevedendo misure a sostegno degli 'operatori coinvolti nel commercio al dettaglio di bomboniere'. Ma la speranza è che l'emendamento possa essere accolto per intero, in sede di conversione in legge del decreto, non lasciando nessun operatore indietro".