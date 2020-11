"Chi ha lasciato numero agli operatori sarà contattato" L'intervento di Mortaruolo (Pd) dopo i disagi per prenotare i test registrati da genitori e alunni

"In vista della riapertura programmata per il 24 novembre siamo al lavoro per assicurare la ripresa dell'attività scolastica in totale sicurezza per studenti e per il personale docente e non docente. Tante famiglie, in questi giorni, mi hanno raccontato dei disagi che sono stati riscontrati nella prenotazione telefonica dello screening e ho condiviso quelle preoccupazioni con l'Assessore all'Istruzione, Lucia Fortini". Così il Consigliere regionale sannita in quota al Partito Democratico, Erasmo Mortaruolo.

"L'Assessore mi ha dato rassicurazioni che tutti coloro che hanno lasciato il loro recapito telefonico agli operatori saranno contattati al fine di avere comunicazioni in merito alla data, all’orario e al luogo dove recarsi per effettuare il tampone antigenico, unitamente a un numero di prenotazione da comunicare agli operatori ASL. Le difficoltà sono tante perché il numero verde è utilizzato soprattutto da persone che chiamano pur non essendo parte del mondo della scuola".