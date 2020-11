Panchina rossa, Noi Campani "scelta di grande sensibilità" La nota del movimento politico dopo l'installazione al Rione Libertà

“Una panchina rossa per non dimenticare, una panchina rossa per ricordare che ogni violenza contro le donne è un atto vile, una panchina rossa per dare voce alle tante vittime. Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a Benevento è stata installata la seconda panchina rossa, scelta di grande sensibilità e civiltà, fortemente voluta dalla Delegata alle Pari Opportunità, Patrizia Callaro e immediatamente sostenuta dal sindaco Clemente Mastella e dall’assessore Gerardo Giorgione”. Cosi in una nota, Molly Chiusolo e Domenico Parisi, rispettivamente segretario e presidente provinciale di Noi Campani.



“La panchina è stata posizionata nel piazzale antistante la Chiesa della SS. Addolorata, al Rione Libertà, il quartiere di Miriam Castelluzzo e Raffaella Ranauro, due nostre concittadine vittime, purtroppo, di violenza. Episodi simili continuano ad occupare costantemente le prime pagine di quotidiani, arricchendosi di dettagli sempre più atroci. Un dramma che si consuma ovunque: nel sommerso dei nostri paesi, nel segreto di troppe case dove la paura del giudizio sociale supera quella verso il proprio aguzzino. Per loro e in memoria di tutte le vittime - concludono - dobbiamo impegnarci e lavorare duramente per contrastare questa tremenda piaga”.