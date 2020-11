14 milioni e 400 mila euro per la rete stradale provinciale L'annuncio del consigliere provinciale del Partito Democratico, Giuseppe Ruggiero

"A nome di tutto il gruppo del Partito Democratico in Consiglio Provinciale, comunico che nella Conferenza Stato/Regioni, sotto proposta del Ministero delle Infrastrutture, la Provincia di Benevento riceverà ulteriori 14 milioni e 400 mila euro per la sistemazione della viabilità provinciale". Ad annunciarlo è il capogruppo Pd alla Provincia di Benevento e sindaco di Foiano di Val Fortore, Giuseppe Ruggiero.

"Si tratta di uno stanziamento fondamentale che nei prossimi mesi contribuirà alla messa in sicurezza della viabilità del territorio sannita, ed è la dimostrazione di una rappresentanza parlamentare attenta che si identifica nella figura dell'onorevole Umberto Del Basso De Caro".

Poi un appello: "Ci auguriamo che il presidente Di Maria tenga in debito conto l'impegno per la Provincia di Benevento della deputazione sannita e del gruppo provinciale del Partito Democratico, entrambi sempre propensi alla risoluzione dei problemi dei cittadini. Dal 2018 il ministero delle infrastrutture ha assegnando importanti somme alla Provincia di Benevento e sarebbe opportuno che la programmazione di queste avvenisse in modo collegiale e partecipativo, a differenza di ciò che sta avvenendo adesso in cui il consiglio provinciale, nonostante la sua centralità nella programmazione dell'Ente, è chiamato semplicemente a ratificare le decisioni del Presidente e di un numero ristretto fra consiglieri e dirigenti della Provincia".