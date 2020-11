Guerra entra in 'Noi Campani' di Mastella L'ex consigliere comunale: "Mi sento in armonia con l’area che rappresenta il sindaco"

Stamani, alla presenza del leader di Noi Campani, Clemente Mastella, del consigliere regionale, Luigi Abbate e del segretario cittadino, Gianfranco Ucci, si è tenuto un incontrato con l’avvocato Rosario Guerra, già più volte consigliere e assessore al Comune di Benevento. Quest’ultimo, nel condividere il progetto politico, ha confermato la propria disponibilità ad aderire a “Noi Campani”.

“Ho fatto questa scelta, - ha dichiarato - in quanto mi sento in armonia con l’area che rappresenta il sindaco Mastella, che con “Noi Campani” impone un ruolo forte della città di Benevento nelle dinamiche articolate di sviluppo della nostra comunità, e voglio dare, pertanto, il mio contributo alle prossime elezioni amministrative, con un mio impegno personale diretto, che completa un percorso già intrapreso in occasione delle scorse elezioni regionali, alle quali ho appoggiato il consigliere regionale Abbate. Sono lieto di poter continuare questo cammino insieme”.