Abbate: Civico 22 antepone propaganda a onestà intellettuale Il consigliere regionale risponde alle critiche del movimento civico

“Ancora una volta si antepone la mera propaganda elettorale all’onestà intellettuale e soprattutto alla salute pubblica”. Così il Consigliere Regionale, Luigi Abbate, commenta le esternazioni a mezzo stampa di Civico 22 sulle chiusure delle scuole nel Comune di Benevento.

“I dati, sulla cui base sono state adottate dal Primo cittadino Clemente Mastella decisioni fondamentali per tutelare la salute pubblica, sono quelli ufficiali della Protezione Civile. Dati che impongono scelte tribolate, ma necessarie per garantire la salute di tutti.

Ciò è chiaro a tutti ma non evidentemente a chi preferisce anteporre la propaganda politica al benessere dei cittadini. Si preferisce sparare a zero piuttosto che analizzare scelte come quella del nostro Primo Cittadino, che sono confortate dall’operato di tanti altri sindaci in Campania. Evidentemente per loro la salute pubblica viene dopo la propaganda politica”.