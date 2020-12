Noi Campani, Ruggiero e Ceccarelli nuovi referenti ad Airola "Noi Campani ha dimostrato di essere un movimento forte e le continue sono testimonianza concreta"

“L’organizzazione territoriale di ‘Noi Campani’ continua ad espandersi nel Sannio con le nomine dei vertici locali del comune di Airola”. Così Molly Chiusolo, segretario provinciale e Domenico Parisi, presidente provinciale, annunciano la nuova adesione al movimento guidato da Clemente Mastella. “Abbiamo individuato come segretario Antonio Ruggiero e scelto Pierdomenico Ceccarelli come presidente cittadino di ‘Noi Campani’.

Essere presenti sul territorio – aggiungono Chiusolo e Parisi – è uno dei nostri obiettivi principali. Siamo molto orgogliosi di raccogliere sempre più consensi e continueremo a lavorare in questa direzione”. Soddisfazione manifestata anche dal responsabile Enti locali di “Noi Campani”, Mauro De Ieso. “Noi Campani ha dimostrato di essere un movimento forte e le continue adesioni ne sono la testimonianza concreta. Il mio ringraziamento va agli amministratori e dirigenti politici che scelgono di sostenere il nostro progetto politico”.