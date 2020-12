Percolato: Di Maria ordina prelievi nei siti sanniti "Ancora una volta facciamo azione di supplenza per salvaguardare il territorio"

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, con proprio provvedimento, ha stanziato 146.500 Euro per il prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti operativi e/o dismessi presenti sul territorio sannita.

"E’ la quarta volta, quest’anno, che Di Maria interviene su questo fronte.

La sua decisione, ancora una volta, è stata assunta a fronte della acclarata impossibilità, a ragione delle gravissime difficoltà economico-finanziarie, ad intervenire da parte della Samte s.r.l., la Società incaricata di garantire tale servizio.

La Provincia di Benevento in questo 2020 ha già speso fino ad oggi 353mila Euro, attingendoli dal proprio Bilancio, per prelevare e smaltire in tre diversi momenti il percolato che si forma nei siti di discarica, peraltro pieni di rifiuti provenienti da altre Province, al fine di evitare un disastro ambientale sul territorio. Ancora una volta dunque, ha sottolineato Di Maria in una dichiarazione, la Provincia ha svolto un’azione fondamentale di supplenza a servizio e a salvaguardia del territorio sannita assicurando in tal modo le condizioni minime di sicurezza necessarie a garantire il contenimento dei liquidi di percolazione".