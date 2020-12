Amministrative. Noi Campani: "Contrasteremo asse Pd - M5S" "Addirittura ipotizzano accordi con la destra, tentando, inutilmente, di metterci in difficoltà"

Riguardo l’alleanza per le prossime amministrative in Campania, la Segreteria Regionale di Noi Campani, movimento politico guidato da Clemente Mastella, interviene dopo la notizia di una possibile ed ipotizzata intesa tra il Pd sannita e il Movimento 5 Stelle.

“E’ davvero singolare che mentre i Cinquestelle a Roma fanno la fronda al Pd dicendo no al Mes, col rischio della caduta del Governo Conte, in Campania qualcuno pensa di mandare in soffitta l’alleanza vincente che ha sostenuto De Luca sostituendola con la formula assai precaria dell' asse Pd-grillini. Gli assi da Berlino/Roma in poi non sono mai piaciuti - tuonano dal partito di Mastella e li contrasteremo con tutte le nostre energie politiche. Intanto il Pd ci ha chiesto di votare il Mes al Senato e alla Camera con i due nostri parlamentari affinché l’Italia non resti sfigurata nella considerazione degli alleati europei. Lo faremo con fatica nonostante i Cinquestelle e il Pd a Benevento addirittura ipotizzano accordi con la destra, tentando, inutilmente, di metterci in difficoltà, mentre a Napoli il Pd pensa di fare la somma aritmetica con quel che rimane dei grillini. Quo usque tandem abutere patientia nostra?”.