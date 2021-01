Mastella: «Scarsità siringhe: non parlavo del San Pio» Il sindaco precisa: «Ad Omnibus non parlavo del San Pio: qui più alta percentuale vaccinati»

In merito alle dichiarazioni della mattinata ad Omnibus sulla penuria di siringhe per i Vaccini (Mastella sui vaccini: "In ospedale solo 20 siringhe assurdo), il sindaco Mastella ha precisato che non parlava del San PIo: «Questa mattina ad omnibus de la 7 , ho detto che all’ ospedale di bn mancavano Iivaccini . Voglio dire per onore di verità che non era riferito

all’ospedale San pio . Anzi in questo ospedale c’è la più alta percentuale di vaccinati . Detto questo avanti tutta con i vaccini»