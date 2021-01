Nomina Savignano in Forza Italia: «Gran soddisfazione» Mazzariello: «Giovani sono il nostro futuro»

“Siamo orgogliosi del risultato conseguito dalla vicecoordinatrice provinciale di Forza Italia Giovani Benevento, Tullia Savignano, cui vanno le congratulazioni di tutti i forzisti cittadini”.

Aniello Mazzariello, locale vertice di Forza Italia, nel salutare la nomina della concittadina, appena designata Responsabile nazionale di “Attività produttive, Lavori e Professioni” in seno a Forza Italia Giovani.

"E' motivo di grande soddisfazione per tutti noi attivisti – prosegue Mazzariello – veder crescere un nostro rappresentante, ancor di più se questi è un giovane.

E' una nomina che premia capacità e voglia di fare e che, perchè no, è un riconoscimento per un Coordinamento che continua a investire sul territorio”.

“Lavorerò senza sosta – commenta Tullia Savignano – e sarò determinata nel portare avanti le nostre idee e nel difendere il nostro territorio.

I giovani rappresentano il futuro di questo Paese – insiste la esponente caudina – dobbiamo avere la volontà di innovare, dobbiamo alzare la voce ed essere affamati di cambiamento.

Forza Italia ha sempre avuto a cuore il territorio e l'ha sempre difeso – prosegue la Savignano – Lavorerò per proporre un programma ampio e sostenibile, concreto e condivisibile – la conclusione - partendo dalle piccole cose che possono aiutare il territorio”