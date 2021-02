Corda eletto nel comitato esecutivo Ente Idrico Campano Al sindaco di Apollosa le congratulazioni di "Noi Campani"

“Complimenti a Marino Corda che entra a far parte del comitato esecutivo Regionale dell’EIC, l’Ente Idrico Campano. A lui vanno i nostri migliori auguri, certi che lavorerà per il bene del territorio”. Così in una nota Molly Chiusolo e Domenico Parisi, rispettivamente segretario e presidente provinciale di “Noi Campani”.

“Marino Corda è il secondo sannita, dopo Nino Lombardi, ad essere stato eletto nel comitato dell’EIC. L’ente svolge – aggiungono i vertici provinciali - un ruolo strategico nella gestione del settore idrico e fondamentale per tracciare il futuro della diga di Campolattaro.

La presenza all’interno dell’organo regionale di due uomini espressione di ‘Noi Campani’ - concludono - rappresenta un nuovo ed importante risultato per il nostro movimento, guidato dal sindaco Clemente Mastella”.