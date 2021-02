Programma Periferie, più tempo per il progetto Relativo all'intervento "Piazza Risorgimento e area dell'ex Collegio de la Salle"

Più tempo per rimodulare il Programma delle Periferie. E' quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso al Comune, così come richiesto. Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, ha inviato una nota al Comune di Benevento con la quale si approva la richiesta avanzata da Palazzo Mosti di una proroga per il Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo.

"Con riguardo alla richiesta di rimodulazione e proroga formulata da codesto Ente - scrive il segretario Chieppa - con note dell'11 settembre e del 27 ottobre 2020, nonché del 15 e del 26 gennaio 2021, relativa all'intervento "Piazza Risorgimento e area dell'ex Collegio de la Salle", il gruppo di monitoraggio, nella seduta del 10 febbraio scorso, esaminata la documentazione trasmessa e le ragioni di necessità addotte, nonché la coerenza con gli obiettivi e la strategia del programma, ha approvato tale richiesta".