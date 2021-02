Civico 22, focus su Politiche ambientali e qualità della vita Appuntamento il 16 febbraio in diretta facebook, ci sarà anche Pasquale Viespoli

"Molte forze politiche e civiche che da diversi mesi dialogano sulle problematiche della città si sono date appuntamento per parlare dell’emergenza di una politica ambientale urbana. Benevento deve poter vivere una fase nuova di ripresa e di resilienza in linea con il programma Next Generation EU e con il Green New Deal Europeo ma mentre in tutta Europa, sulla spinta dei movimenti e delle nuove generazioni ambientaliste, si pone l'accento sulla necessità di un diverso approccio verso l'ambiente e la natura, a Benevento l’Amministrazione comunale uscente progetta nuovi palazzoni inutili in centro città, futuri “mamozi”, abbattimenti scriteriati di alberi secolari e non fa nulla di serio per fermare un impianto- inceneritore nel cuore del distretto industriale agroalimentare della città".

Così Civico 22 annuncia un incontro sul tema "Politiche ambientali e qualità della vita" che si terrà il 16 febbraio alle ore 17.00 in diretta Facebook dalla pagina di Civico22.

"Sarà il primo appuntamento di un programma complessivo di discussione su temi strategici che riguardano il futuro di Benevento. In un'agorà virtuale, Centro Democratico, Città Aperta, Civico22, Europa Verde, Italia Viva, Movimento 5Stelle, Partito Democratico, Patto Civico, Riformisti, dialogheranno con i consiglieri comunali ed un ex amministratore della città come Pasquale Viespoli sulle tematiche ambientali e le questioni urgenti che attanagliano la città".