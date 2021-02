Montesarchio: Damiano (M5S) lascia il consiglio comunale Alla base motivi di lavoro: «Montesarchio ha conosciuto una vera opposizione col Movimento»

Si dimette dal ruolo di consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Mario Damiano, al suo posto, nel consiglio di Montesarchio entra Carlo Izzo, sempre esponente dei pentastellati: «Oggi termina la mia esperienza da consigliere comunale a Montesarchio. Ho appena presentato, con effetto immediato, le mie dimissioni. La motivazione, come molti sanno, è legata al mio lavoro. Anche quest’anno ho deciso di scegliere il Veneto, per ragioni di opportunità, come regione dove svolgere la mia professione da insegnante. Far parte della compagine consiliare, anche se all’opposizione, richiede presenza e dedizione. Questo non mi è più consentito e il mio senso di responsabilità mi porta a lasciare. Sono fiero di cedere il posto a colui il quale, dopo quasi dieci anni di attivismo, non ha mai mostrato tentennamenti; anzi, ha rinnovato con forza il suo senso di appartenenza verso il Movimento e la nostra comunità. Quindi faccio il mio in bocca al lupo al neoconsigliere Carlo Izzo. Ma, soprattutto, voglio ringraziare i miei amici e colleghi Giusy De Mizio e Orazio Gerardo, che mi hanno accompagnato e sostenuto. Senza le loro competenze e la loro disponibilità non avrei avuto la possibilità di imparare così tanto. Le nostre battaglie ci hanno portato a far votare, all’unanimità, un regolamento che limitasse il gioco d’azzardo; abbiamo portato in consiglio e combattuto con forza la piaga del randagismo, raggiungendo il piccolo, ma significativo, risultato di mettere a bilancio una somma da dedicare alle sterilizzazioni; abbiamo proposto i nostri progetti per il reddito di cittadinanza, e finalmente parte dei percettori iniziano a contribuire e supportare alcune aree dell’ambito sociale; senza tralasciare l’attenzione all’edilizia popolare, alle periferie e tante altre questioni portate all’attenzione della maggioranza. Oggi è possibile affermare che, mai come prima, Montesarchio ha conosciuto una vera e fattiva opposizione. Ringrazio e confido nella comprensione di quanti nel 2018 hanno riposto la propria fiducia».