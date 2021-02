Nel centrodestra torna in auge il nome di D'Alessandro Ma Forza Italia ritiene che il profilo migliore sia quello di Lonardo

Manovre in corso nel centrodestra sannita per le prossime amministrative. Si era detto, già a gennaio e proprio da queste righe, che uno dei primi nomi sondati per rappresentare il centrodestra nella corsa a Palazzo Mosti era quello dell'ex sindaco D'Alessandro. Tra le varie valutazioni di sorta e i vari colloqui tra le parti, con il rapporto tra alti e bassi, il nome dell'ex sindaco era stato scalzato da quello di Lucio Lonardo, su cui aveva virato Forza Italia. Il nome di D'Alessandro non era stato accantonato, ma si era ritenuto che il nome di Lonardo potesse conquistare consensi anche in maniera trasversale, di qui l'accelerata condivisa anche dai vertici regionali del partito sul presidente Asia. Una scelta che era stata condivisa anche dalla Lega, non da Fratelli d'Italia che era alle prese con problemi interni, come noto. Ora però si mischiano le carte: sono stati i vertici del partito di Salvini negli ultimi giorni ad incontrare l'ex sindaco, sondandone la disponibilità. E il nome di D'Alessandro raccoglierebbe il gradimento anche di Fratelli d'Italia, contrariamente a quanto più volte palesato per Lonardo: il curriculum dell'ex sindaco, inequivocabilmente di destra, viene ritenuto ideale, a differenza di quello dell'ex presidenze Asia più volte posto come problema.



Ad oggi tuttavia Forza Italia, che si è riunita ieri, punta ancora a portare il nome di Lonardo avanti, anche con il supporto di associazioni e movimenti civici che ne condividono la scelta, e con la possibilità di aggregare anche altri nomi al centro.

Si vedrà nei prossimi giorni, anche in concomitanza con altri riequilibri possibili nei partiti di centrodestra dopo le vicende nazionali e non solo.

Sul fronte centrosinistra, come noto, oggi ci sarà l'incontro online tra le componenti del centrosinistra, sul tema delle politiche ambientali della città, intanto proseguono gli incontri dei componenti di movimenti e partiti per tessere la rete di alleanze e incassare sostegno per le comunali.



E intanto interviene anche Potere al Popolo, denunciando le inefficienze dell'Asl, per via di un medico di base che va in pensione, senza essere sostituito e dunque con diversi cittadini senza assistenza medica: «L’Asl, mostrando ancora una volta inefficienza e indifferenza, non ha provveduto a nominare per tempo un sostituto, pur trattandosi di ordinario turn-over lavorativo: una questione che ogni ente deve saper gestire, potendo pianificarlo con ampio anticipo, ma evidentemente deve trattarsi di un’impresa titanica per la dirigenza dell’ASL di Benevento.

Potere al Popolo, ancora una volta, è costretto a intervenire per denunciare pubblicamente l’inadeguatezza dei dirigenti dell’ASL a gestire uno dei più importanti settori della nostra associata vita civile, a cui è demandato il compito di tutelare il fondamentale diritto costituzionale della difesa della salute pubblica».