Rubano: «Bene Tajani coordinatore nazionale Forza Italia» Il vice coordinatore regionale: «Nomina autorevolissima che consentirà di organizzare partito»



"Esprimo viva soddisfazione per l’importante nomina di Coordinatore Nazionale di Forza Italia conferita all’On. Antonio Tajani. La scelta compiuta dal Presidente Silvio Berlusconi impegnerà ulteriormente l’On. Tajani a radicare il movimento politico nell’intero territorio nazionale e a rafforzare le aree interne che meritano un’attenzione particolare. Sono convinto che l’intera classe dirigente campana sia orgogliosa di questa investitura poiché appartiene a tutti il convincimento che l’autorevolezza di Antonio Tajani e l’impegno dei Ministri e dei Sottosegretari di Forza Italia nel governo Draghi ci consentiranno di organizzare un partito forte e serio, in grado di misurarsi alle imminenti consultazioni elettorali con la prospettiva di segnare risultati eccellenti. Anche questa volta il Presidente Berlusconi ha indicato la persona giusta in un ruolo fondamentale per la crescita della nostra comunità politica, a tutti i livelli". Così in una nota il vice-segretario regionale campano di Forza Italia e Sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano.