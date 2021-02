Viespoli: «Asi? Problema sostenibilità mentale non ambientale» L'intervento dell'ex sindaco durante l'incontro sulle politiche ambientali

«Civico 22 ha portato una metodologia diversa di discussione in una città che non discute». Così Pasquale Viespoli durante la conferenza dei partiti e dei movimenti che vogliono creare un'alternativa a Mastella a Benevento. L'ex sindaco, intervenendo sulle politiche ambientali ha spiegato: «Credo ci sia bisogno di radicalità e profondità: la questione di Ponte Valentino (quella del biodigestore) pone un problema non di sostenibilità ambientale, ma di sostenibilità mentale. Solo chi non ha la testa a posto può immaginare di sviluppare nuovi insediamenti industriali a Ponte Valentino: servirebbe immaginare percorsi di ricollocazione di attività industriali che sono a rischio in un'ala di quell'insediamento produttivo, altro che biodigestore. Non si dovrebbe proprio porre il problema. Quell'area è nata male e si è sviluppata peggio: non è possibile che ogni 20anni si debba porre un problema del genere per poi dire che un'alluvione ha prodotto danni».

E ancora: «Se io mi sposto da Ponte Valentino a Contrada La Francesca, mi ritrovo di fronte una distesa di tralicci, di cui non ha parlato quasi nessuno: stanno creando una cosa enorme piena di tralicci, perché siamo baricentrici nell'autostrada dell'elettricità. Questo sottrae territorio. Non si è mai posto il problema di individuare un luogo, in provincia, dove si dica: se siamo baricentrici per elettricità siamo baricentrici anche per viabilità, mobilità, infrastrutture, cioè se paghiamo prezzo per intervento massivo si dovrebbe organizzare una conferenza dell'energie per dire quali sono non certo le compensazioni che sono un elemento corruttivo e rendono il sindaco debole, ma semmai di compensazioni infrastrutturali.