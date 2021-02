Comunali: patto a cinque nell'area civica di centrosinistra Città aperta, Italia Viva, Patto Civico, Riformisti e Centro Democratico: "Uniamo le forze"

Alleanza a cinque nel mondo delle civiche e dei partiti nell'orbita del centrosinistra. Città aperta, Italia Viva, Patto Civico, Centro Democratico e I riformisti annunciano la convergenza su temi e intenti. Questo il documento prodotto:

"Inclusione sociale, rigenerazione urbana, diritti e lavoro, partecipazione e democrazia, tutela dell’ambiente, dell’acqua pubblica, rilancio delle attività economiche: è questo il terreno sul quale ci siamo incontrati, e sul quale abbiamo incrociato e mescolato le nostre differenze, con lo sguardo rivolto al futuro della Città.

Abbiamo deciso di coordinare ed unire – nel rispetto delle specificità di ognuno – la nostra iniziativa politica, per offrire un contributo culturale e programmatico unitario in vista delle prossime elezioni amministrative.

Con questi intenti confermiamo di essere pronti ad incontrare le forze politiche ed i movimenti civici, per allargare il confronto, per costruire una coalizione plurale, coesa e vincente, e definire in tempi brevi un programma per la Città e la proposta del Candidato Sindaco.

Città Aperta: Cicatiello – Di Dio

Patto Civico : Sguera

Riformisti : Boccalone

Moderati/ Centro Democratico : Puzio- Franzese

Italia Viva : Orlando"