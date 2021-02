Valentino: zona arancione? più rigore sui divieti Dura considerazione del segretario provinciale del partito democratico di Benevento

Cruda e dura considerazione di Carmine Valentino a poche ore dalla firma dell’ordinanza del Ministro Roberto Speranza che decreta il ritorno in Zona Arancione della Campania: “Se ciascuno di noi avesse mantenuto alta l'attenzione e adottato tutte le precauzioni. Se le istituzioni pubbliche, soprattutto quelle territorialmente più prossime, avessero adottato tutte le misure precauzionali atte a contenere la diffusione del virus, essendo deputate a farlo, ebbene, forse, oggi non saremmo nella condizione di tornare indietro ad essere per atto del Ministero della Salute, zona arancione con tutte le annesse conseguenze sociali ed economiche”.