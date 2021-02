Iesce: «Bonus vacanze: usarlo nelle Regioni d'appartenenza» L'attivista: «Buona l'idea di prorogarlo: ma perché non limitare spostamenti?»

Proposta di Antonio Iesce, attivista politico, per quanto attiene al bonus vacanze: “Arrivano sei mesi in più per utilizzare il

bonus vacanze: le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato un emendamento al decreto Milleproroghe che sposta la scadenza per "spendere" il bonus dal 30 giugno al 31 dicembre di quest'anno. Lancio un’idea: SPENDERE IL BONUS VACANZA NELLA PROPRIA REGIONE DI RESIDENZA. Ogni nostra Regione in Italia ha le proprie bellezze, storia, cultura, caratteristiche e anche l’ottima cucina. Dunque ok alla proroga del bonus vacanze ma per il 2021 si aggiunga una postilla: usarlo solo nella propria regione di residenza. Approfittiamone rilassandoci a “casa” nostra con un turismo responsabile! “