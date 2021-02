Covid, screening scuola Abbate "Vaccinazione a tappeto" Da domani e per tre giorni all'Istituto Alberti

La campagna vaccinale, promossa dalla Regione Campania, prosegue ed entra in una nuova ed importante fase. Da domani e fino a lunedì 1 marzo, infatti, il personale scolastico residente nel Distretto dell’Asl Benevento potrà ricevere la prima dose di vaccino. Un momento storico, - spiega il consigliere regionale Gino Abbate - atteso da tutti noi perché capace di infondere nuovamente speranza.

Da medico, membro dell’Ordine dei Medici e consigliere regionale in Commissione Sanità non smetterò mai di sostenere l’importanza di una campagna vaccinale a tappeto che copri l’intera cittadinanza.

Complimenti a Benevento per l’organizzazione di questa delicata operazione, anche dal punto di vista strutturale. Complimenti al Dirigente Scolastico dell’Istituto “Alberti”, luogo dove per i prossimi tre giorni verranno somministrati i vaccini, per aver lavorato di intesa con l’Asl locale.

Grazie, infine, - conclude Abbate - a tutto il personale scolastico e a voi docenti, punto di riferimento nella vita dei nostri giovani e fondamentali per la loro formazione culturale, professionale e umana.