Maglione: novità per alloggi popolari di Montesarchio e Airola Incontro con il direttore generale Iacp Benevento, Boscaino

“Stamattina insieme al portavoce comunale Gerardo Orazio e all’attivista M5S Carlo Izzo, abbiamo preso parte a un incontro con il direttore generale IACP Benevento, Danilo Boscaino, e il direttore dei lavori Gianvito Bello, da cui abbiamo tratto due notizie importanti".

Così in una nota il deputato e portavoce M5S Pasquale Maglione che prosegue: "La prima è che entro l’estate, l’istituto provvederà a consegnare gli alloggi disponibili nel comune di Montesarchio, battaglia che gli attivisti e i consiglieri locali del M5S portano avanti da almeno due anni. L'altra notizia positiva riguarda il comune di Airola. Il direttore dei lavori mi ha aggiornato sullo stato di avanzamento degli interventi sull’edificio di Fossa Arena che è diventato un progetto pilota utile per poter usufruire del bonus 110%, in particolare per le operazioni di abbattimento e ricostruzione. Nel caso specifico si è alla ricerca del soggetto a cui poter concedere il credito di imposta e che, quindi, in seguito si occuperà dei lavori. Nell'incontro, ho auspicato che questa procedura, una volta verificata la fattibilità del progetto pilota, venga applicata anche agli altri stabili dell’area. A questo proposito aggiungo che ho apprezzato molto l’impegno dell’istituto che ha dato due buone notizie ai comuni di Airola e Montesarchio, su un settore - quale quello dell’edilizia residenziale pubblica - che è da sempre fondamentale per le nostre aree”.